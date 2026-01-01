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Fancier ALPHA 50 фотосумка
Fancier ALPHA 50 фотосумка

Fancier ALPHA 50 фотосумка

Fancier
Артикул: NVF-8506

Fancier ALPHA 50 – сумка, которая идеально подойдет для выездных съемок.

Вмещает DSLR камеру с объективом и 2-3 запасных объектива, либо цифровую видеокамеру с зарядником, кабелями и аккумуляторами. Выполнена из водостойкого полиэстера 1680D. Имеет мягкую обшитую ручку, ремень с нескользящей накладкой, боковые сеточки для мелочей и передний карман для аксессуаров. Размер, см – 24х19х22,5. Вес, кг – 0,505.

Описание

Все снаряжение размещается в главном отсеке сумки, имеющем настраиваемую конфигурацию, плотные стенки и мягкую внутреннюю обшивку, безопасную для линз и дисплея камеры. Для аксессуаров сумка оборудована несколькими внешними карманами: органайзером на лицевой панели, боковыми растягивающимися сетками и тыльным отсеком, который также отлично подходит для переноски документов. Стоит также отметить, что сумка имеет несколько внутренних отсеков, специально предусмотренных для ношения запасных карточек памяти.

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