Fancier ALPHA 50 фотосумка

Описание

Все снаряжение размещается в главном отсеке сумки, имеющем настраиваемую конфигурацию, плотные стенки и мягкую внутреннюю обшивку, безопасную для линз и дисплея камеры. Для аксессуаров сумка оборудована несколькими внешними карманами: органайзером на лицевой панели, боковыми растягивающимися сетками и тыльным отсеком, который также отлично подходит для переноски документов. Стоит также отметить, что сумка имеет несколько внутренних отсеков, специально предусмотренных для ношения запасных карточек памяти.