Fancier ALPHA 30 фотосумка для камеры

Fancier

Артикул: NVF-8561

Fancier ALPHA 30 – сумка, которая идеально подойдет для выездных съемок.

Вмещает DSLR-камеру с зум-объективом, а также небольшие аксессуары: карточки памяти, батарею; либо цифровую видеокамеру с зарядником, кабелями и аккумуляторами. Выполнена из водостойкого полиэстера 1680D. Имеет мягкую обшитую ручку, ремень с нескользящей накладкой, боковые сеточки для мелочей и передний карман для аксессуаров.

Отделение для камеры и объектива - 140x105x145 мм. Внешние размеры - 200x158x180 мм. Вес - 315 г.