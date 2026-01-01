Fancier ALPHA 30 фотосумка для камеры

Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Fancier ALPHA 30 – сумка, которая идеально подойдет для выездных съемок.
Вмещает DSLR-камеру с зум-объективом, а также небольшие аксессуары: карточки памяти, батарею; либо цифровую видеокамеру с зарядником, кабелями и аккумуляторами. Выполнена из водостойкого полиэстера 1680D. Имеет мягкую обшитую ручку, ремень с нескользящей накладкой, боковые сеточки для мелочей и передний карман для аксессуаров.
Отделение для камеры и объектива - 140x105x145 мм. Внешние размеры - 200x158x180 мм. Вес - 315 г.
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