E-IMAGE EIEB0922 Oscar L20 сумка для выездной съемки

Артикул: MTG-0856

E-IMAGE Oscar L20 сумка для выездной съемки.

Сумки для выездной съемки серии Oscar: эргономичный дизайн и комфортный ручки с двух сторон, водонепроницаемый нейлон 1680D, специальная конструкция со съемными разделителями и полностью мягкая внутренняя часть для защиты оборудования, внутренние карманы для аксессуаров, колеса (2 шт) с упором для устойчивости в вертикальном положении.