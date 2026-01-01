E-IMAGE EIEB0922 Oscar L20 сумка для выездной съемки

Характеристики:
- Материал водонепроницаемый нейлон 1680D
- Внутренние размеры (д х ш х в): 92 х 37 х 22 см
- Внешние размеры (д х ш х в): 100 х 41 х 31.5 см
- Вес 7 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
E-IMAGE Oscar L20 сумка для выездной съемки.
Сумки для выездной съемки серии Oscar: эргономичный дизайн и комфортный ручки с двух сторон, водонепроницаемый нейлон 1680D, специальная конструкция со съемными разделителями и полностью мягкая внутренняя часть для защиты оборудования, внутренние карманы для аксессуаров, колеса (2 шт) с упором для устойчивости в вертикальном положении.
Характеристики:
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