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Cullmann XCU outdoor Maxima 200 сумка для фото оборудования
Cullmann XCU outdoor Maxima 200 сумка для фото оборудования
Cullmann XCU outdoor Maxima 200 сумка для фото оборудования
Cullmann XCU outdoor Maxima 200 сумка для фото оборудования
Cullmann XCU outdoor Maxima 200 сумка для фото оборудования
Cullmann XCU outdoor Maxima 200 сумка для фото оборудования
Cullmann XCU outdoor Maxima 200 сумка для фото оборудования
Cullmann XCU outdoor Maxima 200 сумка для фото оборудования

Cullmann XCU outdoor Maxima 200 сумка для фото оборудования

Cullmann
Артикул: DAN-4189

Сумка CULLMANN XCU outdoor Maxima 200 для фотооборудования.

Тканевая сумка для фотооборудования вмещает камеру и дополнительные аксессуары. Размер - 23х18х13 см. Вес - 800 грамм.


Описание

Особенностью модели является максимальная степень защиты оборудования. 

Сумка состоит из внутреннего отсека со съемными перегородками, который служит для защиты оборудования от ударов и для оптимизации внутреннего пространства.

Следующим уровнем защиты выступает водонепроницаемый чехол, предназначенный для защиты оборудования от намокания и пыли.

Оба футляра помещаются в стильную тканевую сумку с наплечным ремнем. Дно сумки жесткое, изготовлено из полеуретана методом формовки. В верхнем клапане имеется сетчатый карман на молнии для разных мелочей. Сверху на клапане предусмотрено крепление для штатива.

Сумка может переносится за ручку, на наплечном ремне или на поясе.

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