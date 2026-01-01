Cullmann XCU outdoor Maxima 200 сумка для фото оборудования

Описание

Особенностью модели является максимальная степень защиты оборудования.

Сумка состоит из внутреннего отсека со съемными перегородками, который служит для защиты оборудования от ударов и для оптимизации внутреннего пространства.

Следующим уровнем защиты выступает водонепроницаемый чехол, предназначенный для защиты оборудования от намокания и пыли.

Оба футляра помещаются в стильную тканевую сумку с наплечным ремнем. Дно сумки жесткое, изготовлено из полеуретана методом формовки. В верхнем клапане имеется сетчатый карман на молнии для разных мелочей. Сверху на клапане предусмотрено крепление для штатива.

Сумка может переносится за ручку, на наплечном ремне или на поясе.