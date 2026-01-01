Cullmann ULTRALIGHT pro Maxima 80 сумка для фотооборудования

Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Cullmann ULTRALIGHT pro Maxima 80 – практичная и надежная сумка подойдет для размещения небольшой DSLR-камеры с объективами и аксессуарами. Изготовлена из высококачественного водоотталкивающего материала. Мягкий внутренний материал защищает технику от нежелательных царапин. Для переноски имеется прочный плечевой ремень и мягкая ручка. Моделью предусмотрено крепление дополнительных сумок. Для защиты от солнца и дождя комплектуется специальным чехлом. Внутренние размеры 18х27,5х9 см, вес – 410 г.
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