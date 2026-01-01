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CULLMANN STOCKHOLM Maxima 250+ сумка для фотооборудования
CULLMANN STOCKHOLM Maxima 250+ сумка для фотооборудования
CULLMANN STOCKHOLM Maxima 250+ сумка для фотооборудования
CULLMANN STOCKHOLM Maxima 250+ сумка для фотооборудования
CULLMANN STOCKHOLM Maxima 250+ сумка для фотооборудования

CULLMANN STOCKHOLM Maxima 250+ сумка для фотооборудования

Cullmann
Артикул: DAN-2717

CULLMANN STOCKHOLM Maxima 250+ сумка для фотооборудования.

Хорошо продуманная модель для системной фотокамеры с объективом и аксессуарами. Внешне сумка не выдает своей принадлежности к фотографическим сумкам. Модель полностью соответствует своему названию: скандинавская сдержанность в дизайне и холодный серый цвет.

Описание

Сумка изготовлена из прочных и надежных полиэфирных материалов, устойчивых к загрязнению и различным осадкам. Закрытые молнии сохранят содержимое сумки сухим в любых погодных условиях. Внешний карман на молнии и два боковых кармана позволят аккуратно разместить различные аксессуары. Внутри сумки распложен отсек для смартфона или планшета. Внутренняя отделка мягкая, установлены съемные перегородки, чтоделает сумку еще более гибкой в использовании. Мягкие ручки для переноски и удобный широкий плечевой ремень облегчают работу, когда сумка хорошо заполнена.

Технические характеристики:

  • размер, см - 26х20х10
  • вес, гр - 570

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