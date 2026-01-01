CULLMANN STOCKHOLM Maxima 250+ сумка для фотооборудования.

Описание

Сумка изготовлена из прочных и надежных полиэфирных материалов, устойчивых к загрязнению и различным осадкам. Закрытые молнии сохранят содержимое сумки сухим в любых погодных условиях. Внешний карман на молнии и два боковых кармана позволят аккуратно разместить различные аксессуары. Внутри сумки распложен отсек для смартфона или планшета. Внутренняя отделка мягкая, установлены съемные перегородки, чтоделает сумку еще более гибкой в использовании. Мягкие ручки для переноски и удобный широкий плечевой ремень облегчают работу, когда сумка хорошо заполнена.

Технические характеристики: