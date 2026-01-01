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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
CULLMANN RIO Fit 100 Llama сумка для Fujifilm Instax mini 8/9.
Сделана специально для Fujifilm Instax mini 8/9
Съемная крышка, дополнительный кармашек для аксессуаров, съемный ремешок, долговечный и водонепроницаемый материал (ПУ кожа), мягкая внутренняя подкладка
Габаритные размеры: 118 мм х 118 мм х 68 мм
Вес 154 г
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