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Cullmann MADRID TWO Vario 400 Canvas blue сумка для фотооборудования
Cullmann MADRID TWO Vario 400 Canvas blue сумка для фотооборудования
Cullmann MADRID TWO Vario 400 Canvas blue сумка для фотооборудования

Cullmann MADRID TWO Vario 400 Canvas blue сумка для фотооборудования

Cullmann
Артикул: DAN-1224

Cullmann MADRID TWO Vario 400 Canvas blue - сумка для фото оборудования.

Компактная сумка, изготовлена из прочного водоотталкивающего материала. Прекрасно подойдет для хранения и переноски системных (компактных) камер с запасным объективом. Мягкий внутренний материал защищает экран от пыли и царапин. Для переноски предусмотрена верхняя ручка и регулируемый плечевой ремень. Внутренние размеры 190х135х150 мм. Вес - 330 г.

Описание

Cullmann MADRID TWO Vario 400 Canvas blue сумка для фотооборудования

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