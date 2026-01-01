Cullmann MADRID TWO Vario 200 Black сумка для фотокамеры

Артикул: DAN-1222

Cullmann MADRID TWO Vario 200 Black - сумка для системной фотокамеры.

Компактная сумка, изготовлена из прочного водоотталкивающего материала. Прекрасно подойдет для хранения и переноски системных (компактных) камер. Мягкий внутренний материал защищает экран от пыли и царапин. Для переноски предусмотрена верхняя ручка и регулируемый плечевой ремень. Внутренние размеры 75х140х90 мм. Вес - 150 г.