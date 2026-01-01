Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
CULLMANN MADRID TWO Maxima 425+ Black сумка для фото оборудования.
Износостойкий и водонепроницаемый внешний материал.
Съемный отсек для камеры с регулируемыми перегородками.
Удобный дополнительные карманы для различных аксессуаров и личных вещей.
Отсек для планшета
Регулируемый по длине наплечный ремень с удобной мягкой накладкой.
Практичная застёжка на кнопке.
Чехол от дождя/солнца, повторяющий форму сумки.
Размеры главного отделения (внутренние, ДхВхШ): 350 х 230 х 110 мм
Вес 690 г
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