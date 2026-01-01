Артикул: MTG-0760

CULLMANN MADRID TWO Maxima 425+ Black сумка для фото оборудования.

Износостойкий и водонепроницаемый внешний материал.

Съемный отсек для камеры с регулируемыми перегородками.

Удобный дополнительные карманы для различных аксессуаров и личных вещей.

Отсек для планшета

Регулируемый по длине наплечный ремень с удобной мягкой накладкой.

Практичная застёжка на кнопке.

Чехол от дождя/солнца, повторяющий форму сумки.



Размеры главного отделения (внутренние, ДхВхШ): 350 х 230 х 110 мм

Вес 690 г