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Cullmann MADRID TWO Maxima 125+ beige сумка для фотооборудования
Cullmann MADRID TWO Maxima 125+ beige сумка для фотооборудования
Cullmann MADRID TWO Maxima 125+ beige сумка для фотооборудования
Cullmann MADRID TWO Maxima 125+ beige сумка для фотооборудования
Cullmann MADRID TWO Maxima 125+ beige сумка для фотооборудования
Cullmann MADRID TWO Maxima 125+ beige сумка для фотооборудования

Cullmann MADRID TWO Maxima 125+ beige сумка для фотооборудования

Cullmann
Артикул: NVF-6229

Cullmann MADRID TWO Maxima 125+ beige – сумка для фото оборудования, высота внутреннего отделения, мм – 150, ширина, мм – 230, глубина, мм – 90, вес, г – 520.

Описание

Сумка для фотооборудования, выполненная в классическом стиле. Она отличается доступностью, универсальностью, и продуманной организацией. Данная модель обеспечит отличную защиту фотокамеры от разного рода внешнего воздействия, например, влаги и пыли, а также предотвратит появление царапин на вашем оборудовании. Внешние карманы позволят разложить мелкие аксессуары по своим местам. Сумка Cullmann Madrid Two Maxima 125+ имеет регулируемый ремень с накладкой, который обеспечивает амортизацию и комфорт даже во время длительного ношения. Надежная застежка гарантирует быстрый доступ к оборудованию, таким образом, вы всегда будете готовы сделать стоящий кадр.

Характеристики:

  • материал – текстиль
  • цвет – бежевый
  • размеры, мм – 90x230x150
  • вес, г – 520

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