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CULLMANN BRISTOL Maxima 322+ blue сумка для фото оборудования
CULLMANN BRISTOL Maxima 322+ blue сумка для фото оборудования
CULLMANN BRISTOL Maxima 322+ blue сумка для фото оборудования
CULLMANN BRISTOL Maxima 322+ blue сумка для фото оборудования

CULLMANN BRISTOL Maxima 322+ blue сумка для фото оборудования

Cullmann
Артикул: MTG-0755

CULLMANN BRISTOL Maxima 322+ blue сумка для фото оборудования. 

Подходит для небольших камер с аксессуарами.
Боковой клапан для быстрого доступа. Отсек для планшета.
Мягкий регулируемый наплечный ремень, металлическая застёжка-защёлка.
Передний карман с органайзером.
Чехол для защиты от дождя/солнца.

Цвет: синий
Внутренние размеры (ДхВхГ): 27х18х10 см
Вес: 630 г

Описание

CULLMANN BRISTOL Maxima 322+ blue сумка для фото оборудования

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