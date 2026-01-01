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CULLMANN BOSTON Maxima 500+ сумка для фото оборудования

CULLMANN BOSTON Maxima 500+ сумка для фото оборудования

Cullmann
Артикул: MTG-0754

CULLMANN BOSTON Maxima 500+ сумка для фото оборудования. 

Сумка для фотооборудования.
Крышка сумки с магнитным замком FidLock.
Система крепления Attach для присоединения доп.опций.
Упрочнённое дно для защиты от грязи и влаги.
Регулируемый наплечный ремень с мягкой накладкой, препятствующей соскальзыванию. Дополнительный ремень для ношения на поясе.
Защитный чехол от дождя/солнца.
Отделение для ноутбука (диагональ до 12,9")

Внутренние размеры (ДхВхШ): 320 х 210 х 180 мм
Вес 930 г

Описание

CULLMANN BOSTON Maxima 500+ сумка для фото оборудования

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