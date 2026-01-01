Артикул: MTG-0754

CULLMANN BOSTON Maxima 500+ сумка для фото оборудования.

Сумка для фотооборудования.

Крышка сумки с магнитным замком FidLock.

Система крепления Attach для присоединения доп.опций.

Упрочнённое дно для защиты от грязи и влаги.

Регулируемый наплечный ремень с мягкой накладкой, препятствующей соскальзыванию. Дополнительный ремень для ношения на поясе.

Защитный чехол от дождя/солнца.

Отделение для ноутбука (диагональ до 12,9")



Внутренние размеры (ДхВхШ): 320 х 210 х 180 мм

Вес 930 г