Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
CULLMANN BOSTON Maxima 500+ сумка для фото оборудования.
Сумка для фотооборудования.
Крышка сумки с магнитным замком FidLock.
Система крепления Attach для присоединения доп.опций.
Упрочнённое дно для защиты от грязи и влаги.
Регулируемый наплечный ремень с мягкой накладкой, препятствующей соскальзыванию. Дополнительный ремень для ношения на поясе.
Защитный чехол от дождя/солнца.
Отделение для ноутбука (диагональ до 12,9")
Внутренние размеры (ДхВхШ): 320 х 210 х 180 мм
Вес 930 г
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