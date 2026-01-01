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Cullman Maxima 330 Madrid фотосумка
Cullman Maxima 330 Madrid фотосумка
Cullman Maxima 330 Madrid фотосумка
Cullman Maxima 330 Madrid фотосумка
Cullman Maxima 330 Madrid фотосумка
Cullman Maxima 330 Madrid фотосумка
Cullman Maxima 330 Madrid фотосумка

Cullman Maxima 330 Madrid фотосумка

Cullmann
Артикул: DAN-1017

Cullman Maxima 330 Madrid - удобная, практичная сумка для фототехники.

В ней без труда можно разместить фотокамеру с объективом, два дополнительных объектива и сопутствующие аксессуары. Сумка изготовлена из современного водоотталкивающего материала и оснащена качественной фурнитурой. Для переноски предусмотрен наплечный ремень. Вес - 500 гр. Внешний размер - 22х12х30 см.

Сумка доступна в трех цветах - черном, коричневом и синем (уточняйте у менеджера).

Описание

Cullman Maxima 330 Madrid фотосумка

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