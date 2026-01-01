Cullman Maxima 330 Madrid фотосумка

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Москва
Малая Семеновская 3с6
Cullman Maxima 330 Madrid - удобная, практичная сумка для фототехники.
В ней без труда можно разместить фотокамеру с объективом, два дополнительных объектива и сопутствующие аксессуары. Сумка изготовлена из современного водоотталкивающего материала и оснащена качественной фурнитурой. Для переноски предусмотрен наплечный ремень. Вес - 500 гр. Внешний размер - 22х12х30 см.
Сумка доступна в трех цветах - черном, коричневом и синем (уточняйте у менеджера).
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