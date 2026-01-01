Cullman Maxima 330 Madrid фотосумка

Артикул: DAN-1017

Cullman Maxima 330 Madrid - удобная, практичная сумка для фототехники.

В ней без труда можно разместить фотокамеру с объективом, два дополнительных объектива и сопутствующие аксессуары. Сумка изготовлена из современного водоотталкивающего материала и оснащена качественной фурнитурой. Для переноски предусмотрен наплечный ремень. Вес - 500 гр. Внешний размер - 22х12х30 см.

Сумка доступна в трех цветах - черном, коричневом и синем (уточняйте у менеджера).