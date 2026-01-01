Case Logic TBC-409-BLACK сумка для фототехники

Описание

Сумка имеет мягкую внутреннюю поверхность для защиты техники от царапин. Внутренняя перегородка предназначена для фиксации камеры внутри сумки и образует дополнительное отделение для аксессуаров или 1-2 дополнительных объективов.

Также педусмотрены наружные карманы на молнии для аксессуаров (один передний и один скрытый), дополнительный внутренний карман на молнии предназначен для кабелей и переходников.

У сумки имеется регулируемый наплечный ремень, петля для ношения на поясе и ручка для переноски сумки в руках.