Case Logic KDM-101-BLACK Kontrast сумка для фототехники

Описание

Сумка изготовлена из прочного полиэстера, что гарантирует сохранность фотоаппарата, а также высокую износостойкость сумки. Для удобства переноски имеется ручка и регулируемый наплечный ремень.Сумка позволяет хранить фотоаппараты размером 20х11х17 см, а также различные аксессуары. Внутри сумки имеется карман на молнии, который предназначен для хранения карт памяти, салфеток и прочих мелочей. Сумка имеет множество наружных карманов, которые позволят переносить различные гаджеты (смартфон, плеер, аккумуляторы).



