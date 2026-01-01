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Case Logic KDM-101-BLACK Kontrast сумка для фототехники
Case Logic KDM-101-BLACK Kontrast сумка для фототехники
Case Logic KDM-101-BLACK Kontrast сумка для фототехники
Case Logic KDM-101-BLACK Kontrast сумка для фототехники
Case Logic KDM-101-BLACK Kontrast сумка для фототехники
Case Logic KDM-101-BLACK Kontrast сумка для фототехники
Case Logic KDM-101-BLACK Kontrast сумка для фототехники
Case Logic KDM-101-BLACK Kontrast сумка для фототехники
Case Logic KDM-101-BLACK Kontrast сумка для фототехники
Case Logic KDM-101-BLACK Kontrast сумка для фототехники
Case Logic KDM-101-BLACK Kontrast сумка для фототехники

Case Logic KDM-101-BLACK Kontrast сумка для фототехники

Case Logic
Артикул: NVF-8946

Case Logic KDM-101-BLACK Kontrast – сумка для фототехники.

Универсальная удобная сумка для хранения и транспортировки компактных или гибридных камер и аксессуаров к ним. Внутри сумки имеется специальная перегородка, которая позволяет регулировать отделение для камеры, исходя из ее размеров.

Описание

Сумка изготовлена из прочного полиэстера, что гарантирует сохранность фотоаппарата, а также высокую износостойкость сумки. Для удобства переноски имеется ручка и регулируемый наплечный ремень.Сумка позволяет хранить фотоаппараты размером 20х11х17 см, а также различные аксессуары. Внутри сумки имеется карман на молнии, который предназначен для хранения карт памяти, салфеток и прочих мелочей. Сумка имеет множество наружных карманов, которые позволят переносить различные гаджеты (смартфон, плеер, аккумуляторы).


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Зеркало Pixaero Mobus Mirror для телесуфлера.

Зеркало с полуотражающим покрытием 70/30 ( 115х120 мм), позволяет получать контрастное отражение текста, не снижать светочувствительность камеры, не ухудшать резкость картинки, как при использовании пластиковых зеркальных пленок, видеть текст без ореолов и двоения, как при использовании обычного стекла.


1 990 ₽
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