Case Logic KDM-101-BLACK Kontrast сумка для фототехники

Сумка изготовлена из прочного полиэстера, что гарантирует сохранность фотоаппарата, а также высокую износостойкость сумки. Для удобства переноски имеется ручка и регулируемый наплечный ремень.Сумка позволяет хранить фотоаппараты размером 20х11х17 см, а также различные аксессуары. Внутри сумки имеется карман на молнии, который предназначен для хранения карт памяти, салфеток и прочих мелочей. Сумка имеет множество наружных карманов, которые позволят переносить различные гаджеты (смартфон, плеер, аккумуляторы).
Зеркало Pixaero Mobus Mirror для телесуфлера.
Зеркало с полуотражающим покрытием 70/30 ( 115х120 мм), позволяет получать контрастное отражение текста, не снижать светочувствительность камеры, не ухудшать резкость картинки, как при использовании пластиковых зеркальных пленок, видеть текст без ореолов и двоения, как при использовании обычного стекла.