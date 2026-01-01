Case Logic KDH-101-BLACK Kontrast сумка для фототехники

Описание

Основное отделение для зеркальной камеры подходит для большинства моделей с пристегнутым зум-объективом. В дополнительный карман и могут быть добавлены 1-2 фильтра, чистящий карандаш и запасной аккумулятор.

Водонепроницаемая конструкция DuraBase обеспечивает устойчивость, а система "гамак" поддерживает зеркальную фотокамеру над дном сумки объективом вниз, надежно защищая ее.

Основание изготовлено из прочного прессованного материала EVA. Оно предохраняет камеру, когда сумку необходимо поставить на землю. У сумки имеется регулируемый наплечный ремень и ручка для переноски в руках. Вес – 0,41 кг. Материал – полиэстр.