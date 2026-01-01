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Case Logic KDH-101-BLACK Kontrast сумка для фототехники
Case Logic KDH-101-BLACK Kontrast сумка для фототехники
Case Logic KDH-101-BLACK Kontrast сумка для фототехники
Case Logic KDH-101-BLACK Kontrast сумка для фототехники
Case Logic KDH-101-BLACK Kontrast сумка для фототехники
Case Logic KDH-101-BLACK Kontrast сумка для фототехники
Case Logic KDH-101-BLACK Kontrast сумка для фототехники
Case Logic KDH-101-BLACK Kontrast сумка для фототехники

Case Logic KDH-101-BLACK Kontrast сумка для фототехники

Case Logic
Артикул: NVF-8951

Case Logic KDH-101-BLACK Kontrast – сумка для фототехники.

Послужит надежной защитой от механических повреждений, грязи и пыли. Ее можно носить как за ручку, так и на плечевом ремне. На верхней поверхности сумки расположена застежка-молния, обеспечивающая быстрый доступ к фотоаппарату. Размер – 18x17x26 см.

Описание

Основное отделение для зеркальной камеры подходит для большинства моделей с пристегнутым зум-объективом. В дополнительный карман и могут быть добавлены 1-2 фильтра, чистящий карандаш и запасной аккумулятор.

Водонепроницаемая конструкция DuraBase обеспечивает устойчивость, а система "гамак" поддерживает зеркальную фотокамеру над дном сумки объективом вниз, надежно защищая ее.

Основание изготовлено из прочного прессованного материала EVA. Оно предохраняет камеру, когда сумку необходимо поставить на землю. У сумки имеется регулируемый наплечный ремень и ручка для переноски в руках. Вес – 0,41 кг. Материал – полиэстр.

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