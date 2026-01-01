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Benro Xen Shoulder Bag S Yellow фотосумка цвет желтый

Benro Xen Shoulder Bag S Yellow фотосумка цвет желтый

Benro
Артикул: NVF-8384

Benro Xen Shoulder Bag S Yellow – удобная, практичная сумка для фототехники. В ней без труда можно разместить DSLR-камеру, объектив, вспышку и мелкие аксессуары. Сумка изготовлена из нейлона 6000D. Сумка имеет карман-сетку, наплечный ремень и удобную обшитую ручку. В комплекте поставляется защитный чехол от дождя. Цвет – желтый. Размер, мм – 190х120х160. Вес, кг – 0,45.

Описание

Benro Xen Shoulder Bag S Yellow фотосумка цвет желтый

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