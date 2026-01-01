Benro Xen Shoulder Bag L Red фотосумка цвет красный

Артикул: NVF-8382

Benro Xen Shoulder Bag L Red – удобная, практичная сумка для фототехники. В ней без труда можно разместить DSLR камеру, 3 объектива, вспышку и мелкие аксессуары. Сумка изготовлена из нейлона 6000D. Сумка имеет карман-сетку, наплечный ремень и удобную обшитую ручку. В комплекте защитный чехол от дождя. Цвет – красный. Размер, мм – 270х150х220. Вес, кг – 0,8.