Benro Syte 40 фотосумка

Артикул: NVF-8087

Benro Syte 40 – универсальная повседневная фотосумка из полиэстера 600D. В ней поместится DSLR камера, 2-4 объектива и вспышка с аксессуарами. Имеет большой внешний карман с отделениями для мелочей, карман-сетку под крышкой, два сетчатых внешних кармана для бутылок с водой, внутренняя часть имеет сдвижные перегородки на липучках (6 отсеков). Ручка обшита мягким материалом, наплечный ремень пошит с неcкользящей мягкой накладкой. В сумке использованы металлические карабины и кольца крепления наплечного ремня. Цвет – черный. Внутренний размер, см – 25х15х17. Внешний размер, см – 29x21x21,5. Вес, кг – 0,57.