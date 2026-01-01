Benro Syte 30 фотосумка

Артикул: NVF-8500

Benro Syte 30 – практичная сумка для фототехники, черного цвета.

В ней без труда можно разместить DSLR-камеру, 1-2 запасных объектива и фотовспышку с аксессуарами. Сумка имеет большой внешний карман с отделениями для мелочей, внутренний карман-сетку под крышкой и два боковых кармана-сетки для бутылок с водой или других вещей. Материал – текстиль. Размер, см – 25x18x20. Вес, г – 510.