Benro Syte 10 фотосумка

Артикул: NVF-8194

Benro Syte 10 – практичная сумка для фототехники, черного цвета. В ней без труда можно разместить DSLR-камеру, 1-2 запасных объектива или фотовспышку с аксессуарами. Сумка имеет большой внешний карман с отделениями для мелочей, внутренний карман-сетку под крышкой и два боковых кармана-сетки для бутылок с водой или других вещей. Материал – текстиль. Размер, см – 19x16,5x17. Вес, г – 430.