Benro Gamma 30 фотосумка

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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Benro Gamma 30 – универсальная повседневная фотосумка из полиэстера 600D. В ней поместится DSLR камера, 2-3 объектива и вспышка с аксессуарами. Имеет большой внешний карман с отделениями для мелочей. Цвет – черный. Внутренний размер, см – 21х11,5х17. Внешний размер, см – 25x18x20. Вес, кг – 0,57.
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