Benro Gamma 30 фотосумка

Артикул: NVF-8090

Benro Gamma 30 – универсальная повседневная фотосумка из полиэстера 600D. В ней поместится DSLR камера, 2-3 объектива и вспышка с аксессуарами. Имеет большой внешний карман с отделениями для мелочей. Цвет – черный. Внутренний размер, см – 21х11,5х17. Внешний размер, см – 25x18x20. Вес, кг – 0,57.