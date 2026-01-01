Benro Gamma 20 фотосумка

Артикул: NVF-8089

Benro Gamma 20 – универсальная повседневная фотосумка из полиэстера 600D. В ней поместится DSLR камера, 1-2 объектива и вспышка с аксессуарами. Имеет большой внешний карман с отделениями для мелочей. Цвет – черный. Внутренний размер, см – 17,5х11х17. Внешний размер, см – 21x17x20. Вес, кг – 0,52.