Benro Gamma 10 фотосумка

Ваш город:
Москва
Малая Семеновская 3с6
Время работы:
Пн-Пт : 10:30 - 21:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Benro Gamma 10 – универсальная повседневная фотосумка из полиэстера 600D. В ней поместится DSLR камера, 1-2 объектива или вспышка с аксессуарами. Имеет большой внешний карман с отделениями для мелочей. Цвет – черный. Внутренний размер, см – 14,5х10,5х13,5. Внешний размер, см – 19x16,5x17. Вес, кг – 0,43.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter