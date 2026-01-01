Benro Gamma 10 фотосумка

Артикул: NVF-8088

Benro Gamma 10 – универсальная повседневная фотосумка из полиэстера 600D. В ней поместится DSLR камера, 1-2 объектива или вспышка с аксессуарами. Имеет большой внешний карман с отделениями для мелочей. Цвет – черный. Внутренний размер, см – 14,5х10,5х13,5. Внешний размер, см – 19x16,5x17. Вес, кг – 0,43.