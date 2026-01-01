Benro Beyond Z20 фотосумка

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Benro Beyond Z20 – сумка для DSLR-камер с установленным объективом. Верхняя загрузка позволяет вынимать фотокамеру легко и быстро, чтобы не упустить интересный момент. Ремешок с антискользящей плечевой поддержкой и карабинами-замками обеспечивает надежную фиксацию камеры на плече. Цвет – черный. Внутренний размер, см – 14,5х11x19. Вес, кг – 0,56.
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