Benro Beyond Z20 фотосумка

Артикул: NVF-8091

Benro Beyond Z20 – сумка для DSLR-камер с установленным объективом. Верхняя загрузка позволяет вынимать фотокамеру легко и быстро, чтобы не упустить интересный момент. Ремешок с антискользящей плечевой поддержкой и карабинами-замками обеспечивает надежную фиксацию камеры на плече. Цвет – черный. Внутренний размер, см – 14,5х11x19. Вес, кг – 0,56.