Benetton messenger L сумка для фототехники синяя

Характеристики:
- размеры главного отделения, см - 35х15х20
- внешние размеры, см - 40х17х25
- материал - полиэстер
- количество внутренних отделений - 4
- количество внешних карманов - 2
Москва
Малая Семеновская 3с6
Benetton messenger L - практичная сумка для фототехники, синего цвета.
В ней можно легко разместить DSLR-камеру с объективом. Сумка имеет одно основное отделение со съемным кофром, вшитым карманом-сеткой на молнии и тремя внутренними мобильными перегородками на липучке. На внешней стороне предусмотрен дополнительный карман на молнии. Сама же сумка закрывается клапаном на защелках, что обеспечивает быстрый доступ к ее содержимому.
Характеристики:
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