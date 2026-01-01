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Benetton messenger L сумка для фототехники синяя
Benetton messenger L сумка для фототехники синяя

Benetton messenger L сумка для фототехники синяя

Benetton
Артикул: DAN-1019

Benetton messenger L - практичная сумка для фототехники, синего цвета.

В ней можно легко разместить DSLR-камеру с объективом. Сумка имеет одно основное отделение со съемным кофром, вшитым карманом-сеткой на молнии и тремя внутренними мобильными перегородками на липучке. На внешней стороне предусмотрен дополнительный карман на молнии. Сама же сумка закрывается клапаном на защелках, что обеспечивает быстрый доступ к ее содержимому.

Описание

Характеристики:

  • размеры главного отделения, см - 35х15х20
  • внешние размеры, см - 40х17х25
  • материал - полиэстер
  • количество внутренних отделений - 4
  • количество внешних карманов - 2

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