Benetton messenger L сумка для фототехники синяя

Артикул: DAN-1019

Benetton messenger L - практичная сумка для фототехники, синего цвета.

В ней можно легко разместить DSLR-камеру с объективом. Сумка имеет одно основное отделение со съемным кофром, вшитым карманом-сеткой на молнии и тремя внутренними мобильными перегородками на липучке. На внешней стороне предусмотрен дополнительный карман на молнии. Сама же сумка закрывается клапаном на защелках, что обеспечивает быстрый доступ к ее содержимому.