Tenba (636-422) Solstice Sling Bag 7 Blue рюкзак для фототехники синий

Описание

Рюкзак имеет стильный, молодежный дизайн. Вместе с тем он изготовлен из качественных материалов (внешний материал - нейлон 210D shadow rip-stop с армированной нитью и пропиткой DWR) и конструктивно разработан так, чтобы надежно защитить перевозимое оборудование.

Эргономичная лямка легко подстраиваются под фигуру пользователя для идеальной посадки, а воздухопроницаемая спинка рюкзака гарантирует комфортное использование модели в любое время года.

Доступ к оборудованию расположен с боку и предохранит содержимое от кражи даже в многолюдных туристических местах и в наполненных вагонах метро. Чтобы достать камеру, достаточно развернуть рюкзак через плечо и достать все что вам необходимо.

На передней части расположено отделение на молнии для планшета и аксессуаров. Наружный боковой карман с компрессионными ремнями предусмотрен для размещения компактного штатива или бутылки с водой.

Отделение для фототехники снабжено съемными защитными делителями, которые позволяют точно настроить пространство под носимое оборудование. Делители можно извлечь и использовать рюкзак для личных вещей.

Рюкзак комплектуется чехлом от дождя.

Характеристики: