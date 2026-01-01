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Tenba (636-422) Solstice Sling Bag 7 Blue рюкзак для фототехники синий
Tenba (636-422) Solstice Sling Bag 7 Blue рюкзак для фототехники синий
Tenba (636-422) Solstice Sling Bag 7 Blue рюкзак для фототехники синий
Tenba (636-422) Solstice Sling Bag 7 Blue рюкзак для фототехники синий
Tenba (636-422) Solstice Sling Bag 7 Blue рюкзак для фототехники синий
Tenba (636-422) Solstice Sling Bag 7 Blue рюкзак для фототехники синий
Tenba (636-422) Solstice Sling Bag 7 Blue рюкзак для фототехники синий
Tenba (636-422) Solstice Sling Bag 7 Blue рюкзак для фототехники синий
Tenba (636-422) Solstice Sling Bag 7 Blue рюкзак для фототехники синий

Tenba (636-422) Solstice Sling Bag 7 Blue рюкзак для фототехники синий

Tenba
Артикул: DAN-5264

Рюкзак Tenba Solstice Sling Bag 7 Blue для фототехники, синий.

Рюкзак-слинг предназначен для ношения беззеркальной или зеркальной фотокамеры с 2-3 объективами до 70-200 мм и планшета 8 дюймов. Внешний размер - 38х21х17 см. Внутренний размер - 34х18х11 см. Отделение для планшета - 25х18х1 см. Вес - 0,6 кг. Цвет - синий.

Описание

Рюкзак имеет стильный, молодежный дизайн. Вместе с тем он изготовлен из качественных материалов (внешний материал - нейлон 210D shadow rip-stop с армированной нитью и пропиткой DWR) и конструктивно разработан так, чтобы надежно защитить перевозимое оборудование.

Эргономичная лямка легко подстраиваются под фигуру пользователя для идеальной посадки, а воздухопроницаемая спинка рюкзака гарантирует комфортное использование модели в любое время года. 

Доступ к оборудованию расположен с боку и предохранит содержимое от кражи даже в многолюдных туристических местах и в наполненных вагонах метро. Чтобы достать камеру, достаточно развернуть рюкзак через плечо и достать все что вам необходимо.

На передней части расположено отделение на молнии для планшета и аксессуаров. Наружный боковой карман с компрессионными ремнями предусмотрен для размещения компактного штатива или бутылки с водой.

Отделение для фототехники снабжено съемными защитными делителями, которые позволяют точно настроить пространство под носимое оборудование. Делители можно извлечь и использовать рюкзак для личных вещей. 

Рюкзак комплектуется чехлом от дождя.

Характеристики:

  • материал -  нейлон 210D shadow rip-stop
  • внешний размер - 38х21х17 см
  • внутренний размер - 34х18х11 см
  • отделение для планшета - 25х18х1 см
  • дождевик - есть
  • вес - 0,6 кг
  • цвет - синий

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