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Tenba (636-414) Solstice Backpack 20 Blue рюкзак для фототехники синий
Tenba (636-414) Solstice Backpack 20 Blue рюкзак для фототехники синий
Tenba (636-414) Solstice Backpack 20 Blue рюкзак для фототехники синий
Tenba (636-414) Solstice Backpack 20 Blue рюкзак для фототехники синий
Tenba (636-414) Solstice Backpack 20 Blue рюкзак для фототехники синий
Tenba (636-414) Solstice Backpack 20 Blue рюкзак для фототехники синий
Tenba (636-414) Solstice Backpack 20 Blue рюкзак для фототехники синий
Tenba (636-414) Solstice Backpack 20 Blue рюкзак для фототехники синий
Tenba (636-414) Solstice Backpack 20 Blue рюкзак для фототехники синий
Tenba (636-414) Solstice Backpack 20 Blue рюкзак для фототехники синий
Tenba (636-414) Solstice Backpack 20 Blue рюкзак для фототехники синий

Tenba (636-414) Solstice Backpack 20 Blue рюкзак для фототехники синий

Tenba
Артикул: DAN-5258

Рюкзак Tenba Solstice Backpack 20 Blue для фототехники, синий.

Рюкзак предназначен для 1-2 беззеркальной или зеркальной камеры с 4-6ю объективами до 70-200 мм и планшет 10 дюймов. Также подходит для DJI Mavic и других компактных дронов. Внешний размер - 48х28х23 см. Внутренний размер - 47х24х17 см. Отделение для планшета - 20х27х1 см. Вес - 1,2 кг. Цвет - синий.

Описание

Рюкзак имеет минималистический дизайн и не привлекает внимания. Вся коллекции выглядит как обычный багаж и не выдает своей принадлежности к специализированным моделям для дорогостоящего оборудования. Вместе стем он изготовлен из качественных материалов (внешний материал - нейлон 210D shadow rip-stop с армированной нитью и пропиткой DWR) и конструктивно разработан так, чтобы надежно защитить перевозимое оборудование.

Эргономичные перфорированные плечевые лямки легко подстраиваются под широкие или узкие плечи для идеальной посадки, а воздухопроницаемая спинка рюкзака гарантирует комфортное использование модели в любое время года. Широкий поясной и нагрудные ремни позволят надежно зафиксировать рюкзак на туловище.

Доступ к оборудованию расположенный со стороны спины предохранит содержимое от кражи даже в многолюдных туристических местах и в наполненных вагонах метро.

Конструктивно в данной модели рюкзака предусмотрен быстрый доступ к оборудованию. Чтобы достать камеру, достаточно повернуть рюкзак вперед и достать все что вам необходимо. Также предусмотрено полное открытие рюкзака для удобного размещения оборудования.

На внутренней крышке рюкзака расположен карман на молнии для плоских предметов, фильтров и проводов, карт памяти и т.п.

Отделение для фототехники снабжено съемными защитными делителями, которые позволяют точно настроить пространство под носимое оборудование. Делители можно извлечь и использовать рюкзак для личных вещей. 

Рюкзак комплектуется чехлом от дождя.

Характеристики:

  • материал -  нейлон 210D shadow rip-stop
  • внешний размер - 48х28х23 см
  • внутренний размер - 47х24х17 см
  • отделение для планшета - 20х27х1 см.
  • дождевик - есть
  • вес - 1,3 кг
  • цвет - синий

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