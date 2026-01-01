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Tenba (637-616) Skyline Backpack 13 Grey рюкзак для фототехники серый
Tenba (637-616) Skyline Backpack 13 Grey рюкзак для фототехники серый
Tenba (637-616) Skyline Backpack 13 Grey рюкзак для фототехники серый
Tenba (637-616) Skyline Backpack 13 Grey рюкзак для фототехники серый

Tenba (637-616) Skyline Backpack 13 Grey рюкзак для фототехники серый

Tenba
Артикул: DAN-5239

Фоторюкзак Tenba Skyline Backpack 13 Grey для фототехники, серый.

Рюкзак предназначен для переноски беззеркальной или профессиональной зеркальной камеры с прикрепленным объективом 70-200 мм, двумя дополнительными объективами, вспышки и ноутбука до 13 дюймов. Также подходит DJI Mavic и других компактных дронов. Внешний размер - 30,5x42x19 см. Внутренний размер - 28x23x13 см. Отделение для ноутбука - 23x30,5x1,3 см. Вес - 0,86 кг. Цвет - серый.

Описание

Рюкзак имеет минималистический дизайн и не привлекает внимания. Вся коллекции выглядит как обычный багаж и не выдает своей принадлежности к специализированным моделям для дорогостоящего оборудования. Вместе стем он изготовлен из качественных материалов (внешний материал - водоотталкивающий полиэстер) и конструктивно разработан так, чтобы надежно защитить перевозимое оборудование.

Доступ к оборудованию расположенный со стороны спины предохранит содержимое от кражи даже в многолюдных туристических местах и в наполненных вагонах метро.

На передней части рюкзака расположено отделение на молнии с дополнительными карманами для удобного размещения ноутбука, планшета, документов, бумажника и других личных вещей. Боковой карман предназначен для бутылки с водой.

Зона рюкзака приспособлена для переноски фотооборудования снабжена съемными вставками-делителями, которые позволяют точно настроить пространство под оборудование. Кроме того в верхнем отделении рюкзака достаточно места для личных вещей.

Характеристики:

  • материал -  водоотталкивающий полиэстер
  • внешний размер - 30,5x42x19 см
  • внутренний размер - 28x23x13 см
  • отделение для ноутбука - 23x30,5x1,3 см
  • дождевик - нет
  • вес - 0,86 кг
  • цвет - серый

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