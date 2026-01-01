Tenba (632-455) Shootout Slim Backpack 14 рюкзак для фототехники

Описание

Рюкзак имеет минималистический дизайн и не привлекает внимания. Вся коллекции выглядит как обычный багаж и не выдает своей принадлежности к специализированным моделям для дорогостоящего оборудования. Вместе стем он изготовлен из качественных материалов (внешний материал - нейлон с TPU покрытием) и конструктивно разработан так, чтобы надежно защитить перевозимое оборудование.

Дно рюкзака изготовлено из термопластичного полиуретана, более устойчивого к воде и истиранию. Это гарантировано предохранит оборудование от намокания, если рюкзак будет располагаться на влажной поверхности.



Эргономичные перфорированные плечевые лямки Pivot Fit легко подстраиваются под широкие или узкие плечи для идеальной посадки, а воздухопроницаемая спинка рюкзака Airflow гарантирует комфортное использование модели в любое время года.

Широкий поясной и нагрудные ремни позволят надежно зафиксировать рюкзак на туловище. При необходимости поясной ремень можно снять.

Конструктивно в данной модели рюкзака предусмотрен быстрый доступ к оборудованию. Чтобы достать камеру, достаточно повернуть рюкзак вперед и достать все что вам необходимо. Также предусмотрено полное открытие рюкзака для удобного размещения оборудования.

На внутренней крышке рюкзака расположены два кармана на молнии для плоских предметов, фильтров и проводов, карт памяти и т.п.



Отделение для фототехники снабжено внутренней съемной защитной вставкой, ее можно извлечь и использовать рюкзак для личных вещей. Вставка крепится на липучках.

Рюкзак комплектуется чехлом от дождя, и ремнем для крепления на чемодан или тележку.

Характеристики: