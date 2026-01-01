Tenba (632-412) Shootout DSLR Backpack 16 рюкзак для фототехники

Рюкзак имеет минималистический дизайн и не привлекает внимания. Вся коллекции выглядит как обычный багаж и не выдает своей принадлежности к специализированным моделям для дорогостоящего оборудования. Вместе стем он изготовлен из качественных материалов (внешний материал - нейлон с TPU покрытием) и конструктивно разработан так, чтобы надежно защитить перевозимое оборудование.
Дно рюкзака изготовлено из термопластичного полиуретана, более устойчивого к воде и истиранию. Это гарантировано предохранит оборудование от намокания, если рюкзак будет располагаться на влажной поверхности.
Эргономичные перфорированные плечевые лямки Pivot Fit легко подстраиваются под широкие или узкие плечи для идеальной посадки, а воздухопроницаемая спинка рюкзака Airflow гарантирует комфортное использование модели в любое время года.
Широкий поясной и нагрудные ремни позволят надежно зафиксировать рюкзак на туловище. При необходимости поясной ремень можно снять.
Конструктивно в данной модели рюкзака предусмотрен быстрый доступ к оборудованию. Чтобы достать камеру, достаточно повернуть рюкзак вперед и достать все что вам необходимо. Также предусмотрено полное открытие рюкзака для удобного размещения оборудования.
На внутренней крышке рюкзака расположены два кармана на молнии для плоских предметов, фильтров и проводов, карт памяти и т.п.
Отделение для фототехники снабжено внутренней съемной защитной вставкой, ее можно извлечь и использовать рюкзак для личных вещей. Вставка крепится на липучках.
Рюкзак комплектуется чехлом от дождя и солнца, и ремнем для крепления на чемодан или тележку.
Характеристики:
- материал - нейлон с TPU покрытием
- внешний размер - 46х23х20 см
- внутренний размер - 36х20х14 см
- дождевик - есть
- вес - 1,5 кг
- цвет - черный