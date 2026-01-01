Tenba (638-385) DNA Backpack 15 Graphite рюкзак для фототехники

Описание

Сумки и рюкзаки для фотооборудования серии DNA - прочные и устойчивые к погодным условиям, идеально подходят для ежедневного использования, для путешествий и конечно для переноски фотооборудования. Имеют привлекательный и сдержанный дизайн.

Все модели DNA обеспечивают высокий уровень защиты вашему оборудованию и не выдают своей принадлежности к фотосумкам или фоторюкзакам.



Верхняя зона рюкзака предназначена для личных вещей. Объем верхнего отсека, в зависимости от его заполнения может быть быстро изменен. Достаточно затянуть или выпустить компрессионные ремни. Внутри расположены три дополнительных кармана для аккуратного размещения аксессуаров и отделение для ноутбука.



На передней части рюкзака расположен небольшой карман на молнии. За ним распложено отделение на молнии с дополнительными внутренними карманами для аккуратного размещения различных аксессуаров.



Два внешних боковых кармана для штатива, бутылки с водой, зонта и т.п.



Нижняя зона рюкзака приспособлена для переноски фотооборудования. Вставка для фотокамеры снабжена съемными делителями, которые позволяют точно настроить пространство под оборудование. Вставку можно удалить и использовать все пространство рюкзака для личных вещей.



Рюкзак комплектуется двусторонним чехлом от дождя и солнца.

Характеристики: