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Tenba (638-385) DNA Backpack 15 Graphite рюкзак для фототехники
Tenba (638-385) DNA Backpack 15 Graphite рюкзак для фототехники
Tenba (638-385) DNA Backpack 15 Graphite рюкзак для фототехники
Tenba (638-385) DNA Backpack 15 Graphite рюкзак для фототехники
Tenba (638-385) DNA Backpack 15 Graphite рюкзак для фототехники
Tenba (638-385) DNA Backpack 15 Graphite рюкзак для фототехники
Tenba (638-385) DNA Backpack 15 Graphite рюкзак для фототехники
Tenba (638-385) DNA Backpack 15 Graphite рюкзак для фототехники

Tenba (638-385) DNA Backpack 15 Graphite рюкзак для фототехники

Tenba
Артикул: DAN-5210

Рюкзак Tenba DNA Backpack 15 Graphite для фототехники.

Рюкзак предназначен для беззеркальной или зеркальной фотокамеры с 5-6 объективами до 70-200 мм, ноутбука 15 дюймов, планшета 10 дюймов и личных вещей. 

Описание

Сумки и рюкзаки для фотооборудования серии DNA - прочные и устойчивые к погодным условиям, идеально подходят для ежедневного использования, для путешествий и конечно для переноски фотооборудования. Имеют привлекательный и сдержанный дизайн.

Все модели DNA обеспечивают высокий уровень защиты вашему оборудованию и не выдают своей принадлежности к фотосумкам или фоторюкзакам.

Верхняя зона рюкзака предназначена для личных вещей. Объем верхнего отсека, в зависимости от его заполнения может быть быстро изменен. Достаточно затянуть или выпустить компрессионные ремни. Внутри расположены три дополнительных кармана для аккуратного размещения аксессуаров и отделение для ноутбука.

На передней части рюкзака расположен небольшой карман на молнии. За ним распложено отделение на молнии с дополнительными внутренними карманами для аккуратного размещения различных аксессуаров.

Два внешних боковых кармана для штатива, бутылки с водой, зонта и т.п.

Нижняя зона рюкзака приспособлена для переноски фотооборудования. Вставка для фотокамеры снабжена съемными делителями, которые позволяют точно настроить пространство под оборудование. Вставку можно удалить и использовать все пространство рюкзака для личных вещей.

Рюкзак комплектуется двусторонним чехлом от дождя и солнца.

Характеристики:

  • внешний размер - 29х41х20-23 см
  • внутренний размер - 27х38х18-20 см
  • вес - 1,4 кг
  • цвет - серый

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