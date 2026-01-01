Tenba (637-408) Cooper Backpack D-SLR рюкзак для фототехники

Описание

Сумки и рюкзаки для фотооборудования серии Cooper, входят в премиальный сегмент качества где использованы лучшие материалы и фурнитура. Прочное, но мягкое хлопковое волокно, усиленное Cordura. Натуральная кожа. Молнии YKK. Специальная пропитка ткани и кожи позволяет использовать сумки и рюкзаки во влажном климате и при небольших осадках.

Все модели Cooper обеспечивают высокий уровень защиты вашему оборудованию и не выдают своей принадлежности к фотосумкам.



Верхняя зона рюкзака предназначена для личных вещей. Дополнительные внутренние карманы позволят аккуратно разместить небольшие аксессуары. На передней части рюкзака расположен небольшой карман на молнии. В верхней части имеется карман на молнии для безопасного хранения кошелька и паспорта.



На открытых молниях установлены дождевые створки чтобы обеспечить защиту от проникновения влаги в углах молний. Сами молнии имеют защиту от осадков.



Специально разработанные ремни Pivot Fit легко подстраиваются под широкие или узкие плечи для идеальной посадки. Эргономичные плечевые лямки и вентилируемая сетчатая 3D спинка рюкзака обеспечивает воздушный поток и гарантируют комфортное ношение в любое время года. Также переноски в руке предусмотрена удобная ручка.



Нижняя зона рюкзака приспособлена для переноски фотооборудования. Вставка для фотокамеры снабжена съемными делителями, которые позволяют точно настроить пространство под оборудование. Вставку можно удалить и использовать все пространство рюкзака для личных вещей.



Рюкзак комплектуется двусторонним чехлом от дождя и солнца.

Характеристики: