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Tenba (637-408) Cooper Backpack D-SLR рюкзак для фототехники
Tenba (637-408) Cooper Backpack D-SLR рюкзак для фототехники
Tenba (637-408) Cooper Backpack D-SLR рюкзак для фототехники
Tenba (637-408) Cooper Backpack D-SLR рюкзак для фототехники
Tenba (637-408) Cooper Backpack D-SLR рюкзак для фототехники
Tenba (637-408) Cooper Backpack D-SLR рюкзак для фототехники

Tenba (637-408) Cooper Backpack D-SLR рюкзак для фототехники

Tenba
Артикул: DAN-5208

Рюкзак Tenba Cooper Backpack D-SLR для фототехники.

Рюкзак предназначен для беззеркальной камеры с 3-5 объективами или зеркальной камеры с 2-3 объективами до 70-200 мм, планшета 10 дюймов и личных вещей.

Описание

Сумки и рюкзаки для фотооборудования серии Cooper, входят в премиальный сегмент качества где использованы лучшие материалы и фурнитура. Прочное, но мягкое хлопковое волокно, усиленное Cordura. Натуральная кожа. Молнии YKK. Специальная пропитка ткани и кожи позволяет использовать сумки и рюкзаки во влажном климате и при небольших осадках.

Все модели Cooper обеспечивают высокий уровень защиты вашему оборудованию и не выдают своей принадлежности к фотосумкам.

Верхняя зона рюкзака предназначена для личных вещей. Дополнительные внутренние карманы позволят аккуратно разместить небольшие аксессуары. На передней части рюкзака расположен небольшой карман на молнии. В верхней части имеется карман на молнии для безопасного хранения кошелька и паспорта.

На открытых молниях установлены дождевые створки чтобы обеспечить защиту от проникновения влаги в углах молний. Сами молнии имеют защиту от осадков.

Специально разработанные ремни Pivot Fit легко подстраиваются под широкие или узкие плечи для идеальной посадки. Эргономичные плечевые лямки и вентилируемая сетчатая 3D спинка рюкзака обеспечивает воздушный поток и гарантируют комфортное ношение в любое время года. Также переноски в руке предусмотрена удобная ручка.

Нижняя зона рюкзака приспособлена для переноски фотооборудования. Вставка для фотокамеры снабжена съемными делителями, которые позволяют точно настроить пространство под оборудование. Вставку можно удалить и использовать все пространство рюкзака для личных вещей.

Рюкзак комплектуется двусторонним чехлом от дождя и солнца.

Характеристики:

  • внешний размер - 48х29х15 см
  • внутренний размер - 22х27х11 см
  • вес - 1,4 кг
  • цвет - черный

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