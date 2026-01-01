Tenba (637-511) Cineluxe Backpack 21 рюкзак для фото и видеотехники

Описание

Серия рюкзаков Cineluxe была разработана для обеспечения уникального уровня скорости доступа к оборудованию и его защиты. Модели созданы специально для операторов, чтобы удовлетворить главные потребности.

Доступ к оборудованию в стиле "докторский саквояж" позволяет пользователю получить максимально быстрый доступ к своей камере и дает возможность хранить ее в полностью собранном и готовом к работе состоянии.



Мягкие делители, чехол на молнии и два мягких чехла-обертки защищают объективы и деликатные аксессуары и позволяют безопасно хранить их вместе с камерой, чтобы максимально использовать внутреннее пространство. Синие гибкие делители Flex Core имеют прочное алюминиевое основание, которое придает жесткость всей конструкции, при этом точно подстраиваются под размер и форму любого оборудования.



Внутри расположена подушка из пенопласта и ремень, которые фиксируют объектив, установленный на камере. Конструкции надежна закреплена, даже когда рюкзак находится в вертикальном положении.



Наружные карманы на молнии достаточно большие, чтобы вместить риги, провода, батареи и другие аксессуары.



Рюкзаки Cineluxe созданы для комфортного ношения в течение всего дня. Этому способствуют вентилируемая задняя панель Airflow и шарнирная система подгонки плечевых лямок Pivot-Fit, которая автоматически подстраивается под разные типы телосложения.

Стабилизирующие стропы позволяют добиться плотного прилегания рюкзака к спине. Также предусмотрена дополнительная фиксация рюкзака на гуди и широкий съемный поясной ремень.



Рюкзак можно носить как сумку с возможностью установки его на тележку или чемодан на колесах.



Для долговечности и защиты от влаги в изготовлении применен прочный баллистический нейлон 1680D с водоотталкивающей пропиткой DWR (Durable Water Repellent). Ткань, обработанная пропиткой DWR не впитывает воду, капли скатываются с поверхности ткани, что позволяет выдерживать экстремальные условия эксплуатации (дождь, снег, град, перепад температур и т.п.).



Три резиновые ножки обеспечивают устойчивость рюкзака на плоской поверхности, дополнительную защиту от влаги и чистоту.

Характеристики: