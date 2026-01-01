Tenba (637-702) Axis Tactical Backpack 24 рюкзак для фототехники

Описание

Рюкзаки коллекции Axis Tactic разрабатывались по принципу снаряжения для армии и групп специального назначения. Повышенные требования к прочности и надежности позволяют этим рюкзакам противостоять внешним воздействиям и высоким нагрузкам при эксплуатации. Рюкзак Axis Tactic – идеальный выбор фотографа, работающего в экстремальных условиях.



В рюкзаках предусмотрена возможность крепления на их внешнюю часть различных съемных чехлов, кофров, сумок и других аксессуаров. На передней и боковых частях рюкзака расположены стропы MOLLE для размещения различного обвеса. За счет этой особенности даже на небольшой рюкзак можно навесить большое количество дополнительной экипировки и оборудования. Это дает возможность модифицировать рюкзак под конкретные условия и не ограничиваться только внутренним пространством.



Светоотражающие швы в стропах повышают безопасность, помогая обеспечить видимость пользователя ночью или в условиях низкой освещенности.



Рюкзак изготовлен из гидрофобного 900D полиэстера с покрытием TPU, он имеет молнии и зажимы YKK® и усиленные швы. Он замечательно сохранит дорогостоящее оборудование в экстремальных погодных условиях.



Благодаря профилированным наплечным ремням и вентилируемой задней панели Airflow, обеспечивающей воздушный поток пользователю обеспечено комфортное ношение рюкзака в течении всего дня.



Инновационная концепция регулировки наплечных ремней поможет отрегулировать верхние точки крепления ремней независимо друг от друга.



Стабилизирующие стропы позволяют добиться плотного прилегания рюкзака к спине. Регулируемый по высоте нагрудный ремень и мягкий съемный поясной ремень позволяют равномерно распределить вес на плечи, талию и бедра. Также предусмотрена верхняя ручка для переноски.

Основной отсек рюкзака вмещает большое количество фото- или видео оборудования. Универсальная система делителей позволяет настроить внутренне пространство точно под размеры оборудования используемого вами сегодня.



Предусмотрено три варианта доступа, верхний и боковой доступ для аперативного извлечения фотокамеры и полный доступ к содержимому рюкзака со стороны спины для удобного размещения оборудования.



На передней панели рюкзака расположен отсек на молнии с большим количеством карманов и дополнительным местом для легкой куртки или других личный вещей или документов. Внутри верхнего отделения находится небольшой карман для предметов, которые требуют быстрого и удобного доступа, таких как батареи, фильтры или другая мелкая электроника.



Основное отделение имеет специальный защитный чехол для ноутбука.



Для дополнительной защиты при сильных ливнях предусмотрен дождевой чехол.

Характеристики: