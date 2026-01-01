images
images
images
images
images
images
images
images
Tenba (637-701) Axis Tactical Backpack 20 рюкзак для фототехники
Tenba (637-701) Axis Tactical Backpack 20 рюкзак для фототехники
Tenba (637-701) Axis Tactical Backpack 20 рюкзак для фототехники
Tenba (637-701) Axis Tactical Backpack 20 рюкзак для фототехники
Tenba (637-701) Axis Tactical Backpack 20 рюкзак для фототехники
Tenba (637-701) Axis Tactical Backpack 20 рюкзак для фототехники
Tenba (637-701) Axis Tactical Backpack 20 рюкзак для фототехники
Tenba (637-701) Axis Tactical Backpack 20 рюкзак для фототехники

Tenba (637-701) Axis Tactical Backpack 20 рюкзак для фототехники

Tenba
Артикул: DAN-5197

Рюкзак Tenba Axis Tactical Backpack 20 для фототехники.

Рюкзак предназначен для размещения 1-2 беззеркальных, зеркальных или кинокамер с 5-7 объективами до 300 мм, ноутбука с диагональю 15 дюймов и штатива. Также подходит для DJI Mavic и других компактных дронов.

Описание

Рюкзаки коллекции Axis Tactic разрабатывались по принципу снаряжения для армии и групп специального назначения. Повышенные требования к прочности и надежности позволяют этим рюкзакам противостоять внешним воздействиям и высоким нагрузкам при эксплуатации. Рюкзак Axis Tactic – идеальный выбор фотографа, работающего в экстремальных условиях.

В рюкзаках предусмотрена возможность крепления на их внешнюю часть различных съемных чехлов, кофров, сумок и других аксессуаров. На передней и боковых частях рюкзака расположены стропы MOLLE для размещения различного обвеса. За счет этой особенности даже на небольшой рюкзак можно навесить большое количество дополнительной экипировки и оборудования. Это дает возможность модифицировать рюкзак под конкретные условия и не ограничиваться только внутренним пространством.

Светоотражающие швы в стропах повышают безопасность, помогая обеспечить видимость пользователя ночью или в условиях низкой освещенности.

Рюкзак изготовлен из гидрофобного 900D полиэстера с покрытием TPU, он имеет молнии и зажимы YKK® и усиленные швы. Он замечательно сохранит дорогостоящее оборудование в экстремальных погодных условиях.

Благодаря профилированным наплечным ремням и вентилируемой задней панели Airflow, обеспечивающей воздушный поток пользователю обеспечено комфортное ношение рюкзака в течении всего дня.

Инновационная концепция регулировки наплечных ремней поможет отрегулировать верхние точки крепления ремней независимо друг от друга. 

Стабилизирующие стропы позволяют добиться плотного прилегания рюкзака к спине. Регулируемый по высоте нагрудный ремень и мягкий съемный поясной ремень позволяют равномерно распределить вес на плечи, талию и бедра. Также предусмотрена верхняя ручка для переноски.

Основной отсек рюкзака вмещает большое количество фото- или видео оборудования. Универсальная система делителей позволяет настроить внутренне пространство точно под размеры оборудования используемого вами сегодня.

Предусмотрено три варианта доступа, верхний и боковой доступ для аперативного извлечения фотокамеры и полный доступ к содержимому рюкзака со стороны спины для удобного размещения оборудования.

На передней панели рюкзака расположен отсек на молнии с большим количеством карманов и дополнительным местом для легкой куртки или других личный вещей или документов. Внутри верхнего отделения находится небольшой карман для предметов, которые требуют быстрого и удобного доступа, таких как батареи, фильтры или другая мелкая электроника.

Основное отделение имеет специальный защитный чехол для ноутбука.

Для дополнительной защиты при сильных ливнях предусмотрен дождевой чехол.

Характеристики:

  • внешний размер - 50х30х22 см
  • внутренний размер - 47х28х15 см
  • вес - 2 кг
  • цвет - черный

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Herb Ritts - талантливый фэшн-фотограф и режиссер видеоклипов
Herb Ritts - талантливый фэшн-фотограф и режиссер видеоклипов
Видеография. Часть 5. Как монтировать видео
Видеография. Часть 5. Как монтировать видео
Столик для предметной съемки обзор Grifon PTY 60
Столик для предметной съемки обзор Grifon PTY 60
Boya BY-PVM1000 профессиональный конденсаторный микрофон Пушка
Boya BY-PVM1000 профессиональный конденсаторный микрофон Пушка
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.