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Tenba (638-579) DNA Backpack 16 DSLR Blue рюкзак для фототехники
Tenba (638-579) DNA Backpack 16 DSLR Blue рюкзак для фототехники
Tenba (638-579) DNA Backpack 16 DSLR Blue рюкзак для фототехники
Tenba (638-579) DNA Backpack 16 DSLR Blue рюкзак для фототехники
Tenba (638-579) DNA Backpack 16 DSLR Blue рюкзак для фототехники
Tenba (638-579) DNA Backpack 16 DSLR Blue рюкзак для фототехники
Tenba (638-579) DNA Backpack 16 DSLR Blue рюкзак для фототехники
Tenba (638-579) DNA Backpack 16 DSLR Blue рюкзак для фототехники
Tenba (638-579) DNA Backpack 16 DSLR Blue рюкзак для фототехники

Tenba (638-579) DNA Backpack 16 DSLR Blue рюкзак для фототехники

Tenba
Артикул: OLE-2255

Рюкзак синего цвета подходит для транспортировки беззеркальной или зеркальной камеры с 4–6 объективами, а также ноутбука с диагональю до 16 дюймов (40 см). Расширяемая водоотталкивающая конструкция складного верхнего клапана позволяет расширить объем и надежно защищает от осадков. Рюкзак оснащен вентилируемыми ремнями и спинкой, нагрудной стяжкой и поддерживающим поясным ремнем. Усиленный боковой карман для штатива.

Описание

Характеристики:

  • Внешние размеры 28 х 51 х 20 см
  • Внутренний размер 25 х 23 х 13 см
  • Размер отдела под ноутбук 25 х 37 х 3 см
  • Вес 1,36 кг

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