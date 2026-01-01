Tenba (636-441) Solstice v2 Backpack 20 Grey рюкзак для фототехники

Описание

По всему корпусу установлена амортизирующая пена EVA. Дополнительную жесткость придают плотные внутренние делители и алюминиевые направляющие, установленные у задней стенки рюкзака. Вы можете быть уверены, рюкзак сохранит форму, не провиснет и не деформируется даже при полной загрузке тяжелым оборудованием.

Два вида доступа к оборудованию

Чтобы быстро достать камеру с установленным объективом (в том числе длиннофокусным), используйте верхний доступ.

Клапан верхнего доступа открывается с помощью двойных молний. Для моментального открытия молнии соединены между собой ручкой, достаточно потянуть ее и отсек открыт.

На клапане установлена липучка. В закрытом положении липучка обеспечивает дополнительную защиту от несанкционированного проникновения в рюкзак, а в открытом фиксирует клапан в сложенном положении.

Полный доступ со стороны спины. Чтобы достать необходимое оборудование, заменить объектив или аккумулятор, не нужно снимать рюкзак и класть на грязный грунт, достаточно повернуть его вперед и достать все что вам необходимо. Поясной ремень надежно удерживает рюкзак пока вы достаете оборудование. Обратное открытие не только служит удобным местом для смены объективов, но обеспечивает защиту от кражи.

Клапан основного отделения можно открыть наполовину для безопасного доступа в полевых условиях. Вы также можете полностью открыть клапан для аккуратного и удобного размещения оборудования перед путешествием.

На внутренней стороне клапана расположен полупрозрачный карман из полиуретана на молнии для различных аксессуаров – кабелей, чехлов для карт памяти, светофильтров и т.п.

Защита оборудования

Амортизирующая пена EVA установлена по всему корпусу рюкзака. Внутренние делители дополнительно защищают оборудование и предохраняют его от царапин и потертостей.

Длинные делители полностью перекрывают пространство рюкзака снизу доверху и надежно удерживают телеобъектив. Предусмотрены 2 прочные нейлоновые стропы на липучках для дополнительной фиксации оборудования. Все делители съемные, вы можете настроить внутреннее пространство точно под размеры оборудования.



Комфорт в носке

Специальная конструкция ремней Pivot-Fit автоматически подстраивается под особенности фигуры для лучшей посадки. Рослый широкоплечий атлет или миниатюрная девушка. Зимняя объемная одежда или легкая летняя футболка. Не нужно тратить время на подгонку, ремни Pivot-Fit идеально лягут вам на плечи, равномерно распределят нагрузку и снимут излишне давление.

Спинка и плечевые лямки имеют высокую степень амортизации. Вы можете длительное время носить рюкзак с тяжелым оборудованием и не испытывать дискомфорта.

Воздушный канал создает циркуляцию воздуха между спиной и рюкзаком, даже при жаре ваша спина останется сухой.

Для дополнительной фиксации рюкзака при активном движении предусмотрен поясной ремень и регулируемый по высоте нагрудный ремень. Нейлоновые стропы поясного ремня съемные.



Боковые карманы

В усиленном расширяемом боковом кармане можно разместить штатив, монопод или стабилизатор.

С другой стороны расположен карман из эластичной прочной сетки для бутылки с водой, перчаток, салфеток, зонта и т.п.

Предусмотрена дополнительная фиксация предметов в верхней части с помощью съемных ремней.



Большой карман-органайзер на молнии

Расположен в центральной части по всей высоте рюкзака.

В нем находится уплотненный карман для ноутбука 14 дюймов. Что бы ваш гаджет случайно не выпал из рюкзака, предусмотрен фиксирующий хлястик на липучке.

2 кармана для смартфона, повербанка, блокнота и других предметов.

1 карман из полупрозрачного армированного термопластичного полиуретана с молнией для светофильтров, кабелей и т.п. Там же расположен скрытый карман из неопрена для Bluetooth-трекера. Вы всегда будете знать где находится ваш рюкзак.



Внешний обвес

Не ограничивайте себя внутренним объемом рюкзака.

На боковой панели расположены стропы MOLLE, на которых можно закрепить чехлы для объективов, аккумуляторов и карт памяти из коллекции Tenba Tools.

Используя комплектные съемные ремни, вы можете переносить в центральной или нижней части рюкзака куртку, туристический коврик и другие объемные предметы.



Размещение крепления для камеры

На плечевом ремне расположена стропа для установки быстросъемного крепления для камеры, микрофона, и других аксессуаров. Наличие стропы гарантирует отсутствие давления на грудь в месте крепления планки.



Премиальные материалы

Рюкзак изготовлен из водоотталкивающего Rip-Stop нейлона 420D с полиуретановым покрытием.

Полиуретановое покрытие придает материалу водонепроницаемые свойства, повышает его износостойкость, прочность на истирание и устойчивость на сгибах. Надежный и легкий в уходе материал. Загрязнения достаточно протереть влажной тканью.

Внутренняя часть изготовлена из мягкого трикотажа высокой плотности 300 г/м, он предохранит оборудование от царапин и потертостей.

Прочные и надежные японские молнии и зажимы YKK. Усиленные швы.



Защита от дождя и солнца

Двухсторонний чехол от дождя и солнца Weather Wrap™. Серебристая часть предназначена для отражения солнечных лучей в жаркие дни. Черная сторона сделает ваш рюкзак неприметным и убережет от любопытных взглядов. Для дополнительной защиты от дождя вы можете использовать любою сторону чехла.



Внимание к деталям

Если положить рюкзак на землю плечевые и поясной ремни не будут касаться грязного грунта, вы не испачкаете свою одежду.

Для переноски в руке предусмотрена ручка. Также имеется нижняя ручка из нейлоновой ленты для удобного перемещения рюкзака в труднодоступных местах – багажник автомобиля или автобуса, полка для ручной клади в самолете или поезде и т.п.

Ремень для установки на чемодан на колесах для комфортного передвижения по длинным залам аэропорта.

Соответствует габаритам ручной клади большинства международных авиакомпаний. Из-за постоянно меняющихся ограничений уточняйте актуальную информацию у своего перевозчика до вылета.

Как на счет ежедневного ношения? Удалите разделители и переносите в рюкзаке все, что вам угодно. Tenba Solstice v2 станет вашей любимой моделью для повседневного использования.





Характеристики:



• Вес, кг -1,45

• Внешний размер, см – 45,7х26,7х19,1

• Внутренний размер, см – 41,9х25,4х11,4

• Отделение для ноутбука, см - 31,8х23,5х1,7



Материал и фурнитура:



• Внешний – водоотталкивающий Rip-Stop нейлон 420D с PU покрытием

• Внутренний – трикотажа высокой плотности 300 г/м

• Молнии YKK®

• Усиленные швы





Особенности:



• Гарантия производителя 5 лет

• Вмещает большое количества оборудования (в том числе длиннофокусные объективы)

• Длинные делители надежно фиксируют телеобъектив

• Рюкзак сохраняет форму даже при полной загрузке тяжелым оборудованием

• Защита установлена по всему корпусу

• Быстрый доступ к оборудованию сверху и со стороны спины

• Большой центральный карман-органайзер на молнии

• Карман для ноутбука 14 дюймов

• Плечевые ремни Pivot-Fit автоматически подстраиваются под широкие или узкие плечи

• Стропы MOLLE для внешнего обвеса

• Усиленный боковой карман для штатива или стабилизатора

• Эластичный боковой карман для бутылки с водой

• Регулируемый по высоте нагрудный ремень

• Съемные стропы поясного ремня

• Карман для Bluetooth-трекера

• Молнии YKK

• Дополнительная прошивка в точках крепления

• Ремень для установки на чемодан на колесах

• Двусторонний чехол от дождя и солнца

• Соответствует габаритам ручной клади