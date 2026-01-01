Tenba (636-433) Solstice v2 Sling Bag 16 Grey рюкзак для фототехники

Быстрый доступ к оборудованию
Боковой доступ удобен и прост, не нужно снимать рюкзак со спины и класть на грязный грунт, достаточно развернуть его через плечо и достать все что вам необходимо.
Клапан расположен по всей длине рюкзака, вы беспрепятственно сможете достать камеру даже с длинным телевиком.
Боковой доступ также служит удобным местом для смены объективов и обеспечивают лучшую защиту от кражи.
Защита оборудования
По всему корпусу установлена амортизирующая пена EVA. Дополнительную жесткость придают плотные внутренние делители. Вы можете быть уверены, рюкзак-слинг сохранит форму, не провиснет и не деформируется даже при полной загрузке тяжелым оборудованием.
Все делители съемные, вы можете настроить внутреннее пространство точно под размеры оборудования.
Комфорт в носке
При переноске рюкзак располагается практически вертикально, не свисая на бок и не напрягая плечи.
Компрессионная пена EVA на лямке и спинке рюкзака обеспечивают удобную посадку и комфортную носку в течение всего дня.
Воздушный канал создает циркуляцию воздуха между спиной и рюкзаком, даже при жаре ваша спина останется сухой.
Удобная и быстрая регулировка длины плечевой лямки под ваш тип телосложения.
Для дополнительной фиксации рюкзака-слинга при активном движении предусмотрен съемный боковой ремень.
Боковой карман
В усиленном расширяемом боковом кармане можно разместить штатив, монопод или стабилизатор.
Предусмотрена дополнительная фиксация предметов в верхней части с помощью съемного ремня.
Дополнительные карманы
В центральной части по всей высоте рюкзака расположен большой карман на молнии для предметов первой необходимости.
На внутренней стороне клапана доступа в основное отделение расположен полупрозрачный карман из полиуретана на молнии для различных аксессуаров – кабелей, чехлов для карт памяти, светофильтров и т.п. Там же расположен скрытый карман из неопрена для Bluetooth-трекера. Вы всегда будете знать где находится ваш рюкзак-слинг.
Внешний обвес
Не ограничивайте себя внутренним объемом рюкзака.
На боковой панели расположена стропа MOLLE, на которой можно закрепить чехол для объектива, аккумуляторов и карт памяти из коллекции Tenba Tools.
Используя комплектные съемные ремни, вы можете переносить на центральной или боковой частях рюкзака куртку, небольшой туристический коврик и другие объемные предметы.
Размещение крепления для камеры
На плечевом ремне расположена стропа для установки быстросъемного крепления для камеры, микрофона, и других аксессуаров. Наличие стропы гарантирует отсутствие давления на грудь в месте крепления планки.
Премиальные материалы
Рюкзак-слинг изготовлен из водоотталкивающего Rip-Stop нейлона 420D с полиуретановым покрытием.
Полиуретановое покрытие придает материалу водонепроницаемые свойства, повышает его износостойкость, прочность на истирание и устойчивость на сгибах. Надежный и легкий в уходе материал. Загрязнения достаточно протереть влажной тканью.
Внутренняя часть изготовлена из мягкого трикотажа высокой плотности 300 г/м, он предохранит оборудование от царапин и потертостей.
Прочные и надежные японские молнии и зажимы YKK. Усиленные швы.
Защита от дождя и солнца
Двухсторонний чехол от дождя и солнца Weather Wrap™. Серебристая часть предназначена для отражения солнечных лучей в жаркие дни. Черная сторона сделает ваш рюкзак неприметным и убережет от любопытных взглядов. Для дополнительной защиты от дождя вы можете использовать любою сторону чехла.
Внимание к деталям
Для переноски в руке предусмотрена ручка. Также имеется нижняя ручка из нейлоновой ленты для удобного перемещения рюкзака в труднодоступных местах – багажник автомобиля или автобуса, полка для ручной клади в самолете или поезде и т.п.
Соответствует габаритам ручной клади большинства международных авиакомпаний. Из-за постоянно меняющихся ограничений уточняйте актуальную информацию у своего перевозчика до вылета.
Как на счет ежедневного ношения? Удалите разделители и переносите в рюкзаке все, что вам угодно. Tenba Solstice v2 станет вашей любимой моделью для повседневного использования.
Характеристики:
• Вес, кг – 0,86
• Внешний размер, см – 45,7х24,1х15,2
• Внутренний размер, см – 43,2х21,6х12,7
• Внешний карман, см – 35,5х18,8х1
Материал и фурнитура:
• Внешний – водоотталкивающий Rip-Stop нейлон 420D с PU покрытием
• Внутренний – трикотажа высокой плотности 300 г/м
• Молнии YKK®
• Усиленные швы
Особенности:
• Гарантия производителя 5 лет
• Вмещает большое количества оборудования (в том числе длиннофокусные объективы)
• Быстрый боковой доступ не снимая рюкзак со спины
• Сохраняет форму даже при полной загрузке тяжелым оборудованием
• Защита установлена по всему корпусу
• Компрессионная пена EVA на лямке и спинке рюкзака
• Воздушный канал для циркуляции воздуха между спиной и рюкзаком
• Моментальная регулировка длины плечевой лямки
• Боковой ремень для дополнительной фиксации рюкзака
• Дополнительные карманы
• Усиленный боковой карман для штатива или стабилизатора
• Крепления для внешнего обвеса
• Карман для Bluetooth-трекера
• Молнии YKK
• Дополнительная прошивка в точках крепления
• Двусторонний чехол от дождя и солнца
• Соответствует габаритам ручной клади