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П-Фото BAG-001 Orange рюкзак малый оранжевый
П-Фото BAG-001 Orange рюкзак малый оранжевый
П-Фото BAG-001 Orange рюкзак малый оранжевый
П-Фото BAG-001 Orange рюкзак малый оранжевый
П-Фото BAG-001 Orange рюкзак малый оранжевый
П-Фото BAG-001 Orange рюкзак малый оранжевый

П-Фото BAG-001 Orange рюкзак малый оранжевый

П-Фото
Артикул: MTG-3102

П-Фото BAG-001 Orange рюкзак малый оранжевый. Удобный, небольшой фоторюкзак для компактного размещения DSLR-камеры с объективами и другими необходимыми аксессуарами. Размер - 30х25х10 см. Цвет - черный с оранжевой строчкой и оранжевым внутренним наполнением. Вес - 300 г. 

Описание

П-Фото BAG-001 Orange рюкзак малый оранжевый

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