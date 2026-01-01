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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
П-Фото BAG-001 Orange рюкзак малый оранжевый. Удобный, небольшой фоторюкзак для компактного размещения DSLR-камеры с объективами и другими необходимыми аксессуарами. Размер - 30х25х10 см. Цвет - черный с оранжевой строчкой и оранжевым внутренним наполнением. Вес - 300 г.
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