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National Geographic NG A5280 Africa рюкзак для фотоаппарата

National Geographic NG A5280 Africa рюкзак для фотоаппарата

National Geographic
Артикул: OLE-1043

National Geographic NG A5280 Africa – небольшой рюкзак для хранения и переноски DSLR-камеры, нескольких объективов и мелких аксессуаров. Изготовлен из прочного влагостойкого материала с кожаными вставками. Внутри нижняя секция отделена от верхней потайным съемным карманом. Для крепления штатива предусмотрены ремни на внешней стороне рюкзака.

Описание

Технические характеристики:

  • внешние размеры, см – 38х24х13
  • внутренние размеры, см – 20х22х11
  • вес, кг – 1,29

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