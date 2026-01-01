Lowepro S&F Transport Duffle Backpack рюкзак черного цвета

Описание

Рюкзак позволяет легко и удобно разместить и переносить полный готовый к работе комплект S&F! Рюкзак смотрится неброско , но он вместителен и универсален. Включает боковые ручки для переноски и дополнительные прокладки на спинке. Съемные плечевые ремни позволяют индивидуально подогнать рюкзак и даже носить его как сумку на ремне. Ремни для крепления штатива используются также, чтобы находится в работе. Крепежные петли SlipLock служат для крепления расположенных внутри грузов.

Характеристики: