Lowepro Rover AW II рюкзак

Описание

Потайное крепление для штатива Hideaway Tripod Mount - помогает надежно прикрепить штатив или стедикам спереди к рюкзаку с помощью складного держателя и ремня. Система подвески рюкзака Lowepro Rover AW II включает плечевые лямки с регулировкой и широкий поясной ремень с петлями для крепления чехлов с объективами или другими аксессуарами. Такая разгрузка помогает поддерживать большой груз и легко прячется, когда не нужна.

Характеристики: