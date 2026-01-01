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Lowepro Rover AW II рюкзак
Lowepro Rover AW II рюкзак
Lowepro Rover AW II рюкзак
Lowepro Rover AW II рюкзак
Lowepro Rover AW II рюкзак
Lowepro Rover AW II рюкзак

Lowepro Rover AW II рюкзак

Lowepro
Артикул: NVF-7426

Lowepro Rover AW II – фоторюкзак вмещает профессиональную зеркальную фотокамеру с объективом (до 70-200mm f/2.8), 2-3 дополнительных объектива или вспышку, имеет большой отсек для аксессуаров и личных вещей

Описание

Потайное крепление для штатива Hideaway Tripod Mount - помогает надежно прикрепить штатив или стедикам спереди к рюкзаку с помощью складного держателя и ремня. Система подвески рюкзака Lowepro Rover AW II  включает плечевые лямки с регулировкой и широкий поясной ремень с петлями для крепления чехлов с объективами или другими аксессуарами. Такая разгрузка помогает поддерживать большой груз и легко прячется, когда не нужна.

Характеристики:

  • крепление для штатива – да
  • внешние размеры, мм – 340х260х520
  • внутренние размеры, – 250х185х155
  • вес, кг – 1,51

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