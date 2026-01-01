Lowepro Nature Trekker II AW рюкзак

Характеристики:
- застежки-молнии – водонепроницаемые
- внешние размеры, см – 37х38х48
- крепление для штатива – да
- вес, кг – 2,9
Москва
Малая Семеновская 3с6
Lowepro Nature Trekker II AW – фоторюкзак вмещает DSLR-камеру, четыре-пять объективов (до 400мм f / 2.8) и множество различных аксессуаров. Внутреннее отделение снабжено специальными регулируемыми перегородками. Рюкзак изготовлен из влагостойкой ткани с надежной защитой от механических повреждений. Рюкзак идеально подходит для выездных съемок.
Характеристики:
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