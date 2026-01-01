Cullmann VIGO BackPack 400 рюкзак для фото- видеооборудования

Артикул: OLE-0967

Cullmann VIGO BackPack 400 – легкий и компактный рюкзак, предназначен для хранения и транспортировки фото- и видеокамер, а также различных личных вещей. Модель надежно защищает от пыли, влаги, ударов и различных воздействий внешней среды. Штатив можно надежно закрепить в боковых карманах с помощью эластичного шнура. Система позволяет присоединить дополнительные сумки. Внутренние размеры 36х27х12 см, вес – 0,6 кг.