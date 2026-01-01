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Cullmann VIGO BackPack 400 рюкзак для фото- видеооборудования

Cullmann VIGO BackPack 400 рюкзак для фото- видеооборудования

Cullmann
Артикул: OLE-0967

Cullmann VIGO BackPack 400 – легкий и компактный рюкзак, предназначен для хранения и транспортировки фото- и видеокамер, а также различных личных вещей. Модель надежно защищает от пыли, влаги, ударов и различных воздействий внешней среды. Штатив можно надежно закрепить в боковых карманах с помощью эластичного шнура. Система позволяет присоединить дополнительные сумки. Внутренние размеры 36х27х12 см, вес – 0,6 кг. 

Описание

Cullmann VIGO BackPack 400 рюкзак для фото- видеооборудования

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