Cullmann VIGO BackPack 400 рюкзак для фото- видеооборудования

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Cullmann VIGO BackPack 400 – легкий и компактный рюкзак, предназначен для хранения и транспортировки фото- и видеокамер, а также различных личных вещей. Модель надежно защищает от пыли, влаги, ударов и различных воздействий внешней среды. Штатив можно надежно закрепить в боковых карманах с помощью эластичного шнура. Система позволяет присоединить дополнительные сумки. Внутренние размеры 36х27х12 см, вес – 0,6 кг.
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