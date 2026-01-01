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Cullmann ULTRALIGHT 2in1 DayPack 600+ olive рюкзак для фото оборудования
Cullmann ULTRALIGHT 2in1 DayPack 600+ olive рюкзак для фото оборудования
Cullmann ULTRALIGHT 2in1 DayPack 600+ olive рюкзак для фото оборудования
Cullmann ULTRALIGHT 2in1 DayPack 600+ olive рюкзак для фото оборудования

Cullmann ULTRALIGHT 2in1 DayPack 600+ olive рюкзак для фото оборудования

Cullmann
Артикул: MTG-0101

Рюкзак Cullmann ULTRALIGHT 2-в-1 DayPack 600+ идеально подходит для дальних путешествий, предлагая достаточно места для фотооборудования, одежды и прочих личных принадлежностей. Просторное отделение для камеры вмещает в себя большую цифровую зеркальную камеру или камкордер, а также предусмотрено достаточное пространство для дополнительных аксессуаров

Описание

Благодаря удобной возможности открывать рюкзак сбоку фотограф получает быстрый доступ к камере, и не возникает необходимости снимать рюкзак. Также предусмотрен большой отсек для надёжного хранения ноутбука. Если открыть рюкзак DayPack сверху, в него можно поместить дополнительные принадлежности или одежду. Извлекаемая наплечная сумка обеспечивает дополнительное пространство в рюкзаке. Для удобства переноски в комплектации ULTRALIGHT 2-в-1 DayPack 600+ предусмотрен ремень для ношения и встроенный алюминиевый каркас, обеспечивающий устойчивость конструкции рюкзака. Характеристики:

  • Стабильность и комфорт переноски благодаря встроенному алюминиевому каркасу
  • Удобное открытие сбоку обеспечивает быстрый доступ к камере
  • Карман для смартфона и ценных вещей
  • Простой доступ к содержимому рюкзака при открытии сверху
  • Извлекаемая наплечная сумка
  • Отсек для ноутбука 15;
  • Эластичный карман с внешней стороны для бутылки с водой и т.д.
  • Светоотражающая окантовка для идеальной безопасности
  • Чехол для защиты от ДОЖДЯ/СОЛНЦА
  • Цвет: оливковый
  • Внутренние размеры,см - 24х19х12 (отделение для техники)
  • Вес, г - 1850

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