Cullmann ULTRALIGHT 2in1 DayPack 600+ olive рюкзак для фото оборудования

Благодаря удобной возможности открывать рюкзак сбоку фотограф получает быстрый доступ к камере, и не возникает необходимости снимать рюкзак. Также предусмотрен большой отсек для надёжного хранения ноутбука. Если открыть рюкзак DayPack сверху, в него можно поместить дополнительные принадлежности или одежду. Извлекаемая наплечная сумка обеспечивает дополнительное пространство в рюкзаке. Для удобства переноски в комплектации ULTRALIGHT 2-в-1 DayPack 600+ предусмотрен ремень для ношения и встроенный алюминиевый каркас, обеспечивающий устойчивость конструкции рюкзака. Характеристики:
- Стабильность и комфорт переноски благодаря встроенному алюминиевому каркасу
- Удобное открытие сбоку обеспечивает быстрый доступ к камере
- Карман для смартфона и ценных вещей
- Простой доступ к содержимому рюкзака при открытии сверху
- Извлекаемая наплечная сумка
- Отсек для ноутбука 15;
- Эластичный карман с внешней стороны для бутылки с водой и т.д.
- Светоотражающая окантовка для идеальной безопасности
- Чехол для защиты от ДОЖДЯ/СОЛНЦА
- Цвет: оливковый
- Внутренние размеры,см - 24х19х12 (отделение для техники)
- Вес, г - 1850