Cullmann ULTRALIGHT 2in1 DayPack 600+ blue рюкзак для фото оборудования

Благодаря удобной возможности открывать рюкзак сбоку фотограф получает быстрый доступ к камере и не возникает необходимости снимать рюкзак. Также предусмотрен большой отсек для надёжного хранения ноутбука. Если открыть рюкзак DayPack сверху, в него можно поместить дополнительные принадлежности или одежду. Извлекаемая наплечная сумка обеспечивает дополнительное пространство в рюкзаке. Для удобства переноски в комплектации ULTRALIGHT 2-в-1 DayPack 600+ предусмотрен ремень для ношения и встроенный алюминиевый каркас, обеспечивающий устойчивость конструкции рюкзака.
Характеристики:
- стабильность и комфорт переноски благодаря встроенному алюминиевому каркасу
- удобное открытие сбоку обеспечивает быстрый доступ к камере
- карман для смартфона и ценных вещей
- простой доступ к содержимому рюкзака при открытии сверху
- извлекаемая наплечная сумка
- отсек для ноутбука 15"
- эластичный карман с внешней стороны для бутылки с водой и т.д.
- светоотражающая окантовка для идеальной безопасности
- чехол для защиты от ДОЖДЯ/СОЛНЦА
- цвет - синий
- внутренние размеры, см - 24х19х12 (отделение для техники)
- вес, г - 1850