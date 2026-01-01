Cullmann ULTRALIGHT 2in1 DayPack 600+ blue рюкзак для фото оборудования

Описание

Благодаря удобной возможности открывать рюкзак сбоку фотограф получает быстрый доступ к камере и не возникает необходимости снимать рюкзак. Также предусмотрен большой отсек для надёжного хранения ноутбука. Если открыть рюкзак DayPack сверху, в него можно поместить дополнительные принадлежности или одежду. Извлекаемая наплечная сумка обеспечивает дополнительное пространство в рюкзаке. Для удобства переноски в комплектации ULTRALIGHT 2-в-1 DayPack 600+ предусмотрен ремень для ношения и встроенный алюминиевый каркас, обеспечивающий устойчивость конструкции рюкзака.

Характеристики: