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Cullmann SEATTLE TwinPack 400+ blue рюкзак для фото оборудования

Cullmann SEATTLE TwinPack 400+ blue рюкзак для фото оборудования

Cullmann
Артикул: MTG-0098

Рюкзак SEATTLE TwinPack 400+ идеально подходят для системных/цифровых зеркальных камер с аксессуарами. Имеется боковой доступ к отделению для камеры. Благодаря гибким внутренним перегородкам повседневный дорожный рюкзак можно превратить в классический рюкзак для фотооборудования. Есть внешний эластичный карман для бутылки с водой и т.п. Сбоку сумки предусмотрено крепление для штатива.

Описание

Характеристики

  • цвет - синий
  • внутренние размеры, см -  28х40х12
  • вес, г - 1140

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