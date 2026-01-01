Cullmann SEATTLE TwinPack 400+ blue рюкзак для фото оборудования

Характеристики
- цвет - синий
- внутренние размеры, см - 28х40х12
- вес, г - 1140
Москва
Малая Семеновская 3с6
Рюкзак SEATTLE TwinPack 400+ идеально подходят для системных/цифровых зеркальных камер с аксессуарами. Имеется боковой доступ к отделению для камеры. Благодаря гибким внутренним перегородкам повседневный дорожный рюкзак можно превратить в классический рюкзак для фотооборудования. Есть внешний эластичный карман для бутылки с водой и т.п. Сбоку сумки предусмотрено крепление для штатива.
Характеристики
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