Cullmann SEATTLE TwinPack 400+ black рюкзак для фото оборудования

Характеристики:
- цвет - черный
- внутренние размеры, см - 28х40х12
- вес, г - 1140
Москва
Малая Семеновская 3с6
Рюкзак SEATTLE TwinPack 400+ идеально подходит для системных/цифровых зеркальных камер с аксессуарами. Имеется боковой доступ к отделению для камеры. Благодаря гибким внутренним перегородкам повседневный дорожный рюкзак можно превратить в классический рюкзак для фотооборудования. Так же есть внешний эластичный карман для бутылки с водой и т.п. Сбоку сумки предусмотрено крепление для штатива.
Характеристики:
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