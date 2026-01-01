Cullmann SEATTLE TwinPack 400+ black рюкзак для фото оборудования

Артикул: MTG-0097

Рюкзак SEATTLE TwinPack 400+ идеально подходит для системных/цифровых зеркальных камер с аксессуарами. Имеется боковой доступ к отделению для камеры. Благодаря гибким внутренним перегородкам повседневный дорожный рюкзак можно превратить в классический рюкзак для фотооборудования. Так же есть внешний эластичный карман для бутылки с водой и т.п. Сбоку сумки предусмотрено крепление для штатива.